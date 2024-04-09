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12:46, 9 апреля 2024Россия

Глава МЧС отметил положительную динамику ухода воды из подтопленных городов

Куренков: сейчас самое главное спасти людей и минимизировать последствия паводка

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Глава МЧС Александр Куренков вместе с полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым и губернатором Оренбургской области Денисом Паслером провел рабочую встречу с членами оперативного штаба, сообщает пресс-служба ведомства. Уточняется, что Куренков посетил один из пунктов временного размещения (ПВР) пострадавших от паводка россиян.

«Сейчас самое главное спасти людей и минимизировать последствия паводка. Работаем во взаимодействии со всеми структурами, все силы мобилизованы. В области работают восемь дополнительных группировок МЧС России из других субъектов», — пояснил глава МЧС, добавив, что ПВР обеспечены всем необходимым.

Он также отметил положительную динамику ухода воды из подтопленных городов, обратив внимание на то, что в ряде субъектов Приволжского федерального округа за последние сутки освободились от воды в 31 населенном пункте 657 жилых домов и 7354 приусадебных участка.

Куренков сказал, что особое внимание необходимо уделить социальной поддержке пострадавших.

Утром во вторник, 9 апреля, Куренков прибыл в Оренбургскую область, пострадавшую от паводков.

По прогнозам специалистов, ситуация с паводками в регионе улучшится не раньше 25 апреля. При этом в МЧС указали, что количество подтопленных жилых домов в России будет расти. Глава ведомства призвал россиян серьезно отнестись к прогнозам по подтоплениям и вовремя эвакуироваться.

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      Анастасия Алимпиева
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