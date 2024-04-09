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08:03, 9 апреля 2024Россия

Глава МЧС прибыл в Оренбургскую область

Глава МЧС Куренков прибыл в Оренбургскую область
Александр Куренков

Александр Куренков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Глава МЧС Александр Куренков прибыл в Оренбургскую область. Об этом сообщили в министерстве, передает ТАСС.

Самолет с руководителем ведомства приземлился в Оренбурге. Куренков, согласно плану, совершит облет затопленных территорий и заслушает доклады об оперативной обстановке в Оренбуржье. Министр также определит дальнейший план действий для ликвидации последствий паводка.

Оренбургская область больше всего пострадала от весеннего паводка, в регионе действует режим ЧС федерального масштаба. Регион предупреждали о «достаточно аномальном» паводке, заявлял начальник нижегородского главка МЧС Валерий Синьков. По прогнозам специалистов, ситуация с паводками в регионе улучшится не раньше 25 апреля.

По данным научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, весеннее половодье и вызванные им подтопления наблюдаются в 39 регионах России. Уровень воды на малых и средних реках в центре европейской части страны достиг опасных отметок, во многих регионах эти показатели превышены, добавлял он. В МЧС также спрогнозировали, что количество подтопленных жилых домов в России будет расти. Глава ведомства призвал жителей серьезно отнестись к прогнозам по подтоплениям и вовремя эвакуироваться.

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      Анастасия Шейкина
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