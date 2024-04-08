У МЧС появились вопросы к подготовке Оренбургской области к половодью
МЧС: к подготовке Оренбургской области к половодью есть вопросыСюжетМобилизация в России: все, что нужно знать
У МЧС России появились вопросы относительно подготовки Оренбургской области к весеннему паводку. Об этом сообщает ТАСС.
Наибольший ущерб наводнением был нанесен Оренбургской области, где 5 апреля в городе Орске прорвало дамбу.
По словам начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерия Синькова, который прибыл в Оренбургскую область, регион предупреждали о «достаточно аномальном» паводке. На развитие ситуации повлияли в том числе и меры, принятые местными и региональными властями, добавил он.
Ранее в Кремле заявили о мобилизации служб регионов России для готовности к паводкам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул что развитие событий в ряде регионов требует напряженной работы властей на местах.