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13:26, 8 апреля 2024Россия

У МЧС появились вопросы к подготовке Оренбургской области к половодью

МЧС: к подготовке Оренбургской области к половодью есть вопросы
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

У МЧС России появились вопросы относительно подготовки Оренбургской области к весеннему паводку. Об этом сообщает ТАСС.

Наибольший ущерб наводнением был нанесен Оренбургской области, где 5 апреля в городе Орске прорвало дамбу.

По словам начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерия Синькова, который прибыл в Оренбургскую область, регион предупреждали о «достаточно аномальном» паводке. На развитие ситуации повлияли в том числе и меры, принятые местными и региональными властями, добавил он.

Ранее в Кремле заявили о мобилизации служб регионов России для готовности к паводкам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул что развитие событий в ряде регионов требует напряженной работы властей на местах.

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      Алан Босиков
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