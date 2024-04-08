В Кремле заявили о мобилизации служб регионов России для готовности к паводкам

Песков: в затронутых паводком регионах все службы мобилизованы

В затронутых паводком регионах все службы мобилизованы, чтобы быть готовыми к развитию ситуации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.

В связи с этим представитель Кремля заявил, что развитие событий в ряде регионов требует напряженной работы местных органов власти.

8 апреля президент России Владимир Путин заслушал доклады глав Оренбургской, Курганской и Тюменских областей о ситуации в регионах на фоне паводков, а также глав профильных ведомств и дал поручения.

По последним данным, наибольший ущерб наводнением был нанесен Оренбургской области, где 5 апреля в городе Орске прорвало дамбу, после чего жилые кварталы стало затапливать водой. Глава МЧС России Александр Куренков назвал ситуацию критической.