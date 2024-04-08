В МЧС спрогнозировали сроки улучшения ситуации с паводком в Оренбуржье

МЧС сообщило, что ситуация с паводком в Оренбуржье улучшится не раньше 25 апреля

Ситуация с паводками в Оренбургской области улучшится не раньше 25 апреля. Об этом сообщил представитель регионального МЧС на селекторном совещании, пишет ТАСС.

По его словам, в настоящий момент наблюдается увеличение площади подтоплений и повышение динамики роста уровня воды на реках Урал, Сакмара, Илек.

В ведомстве также спрогнозировали, что пик паводка ожидается 10 апреля и затронет 15 населенных пунктов, включая Оренбург. «С 9 апреля будет превышена отметка опасного явления на реке Илек в населенном пункте, ожидается подтопление прибрежных районов», — отметил представитель регионального главка МЧС.

Ранее глава Оренбурга Сергей Салмин сообщил об ухудшении ситуации с паводком и призвал жителей покинуть дома, не откладывая эвакуацию. Он подчеркнул, что по прогнозам специалистов уровень воды превысит опасное значение в 930 сантиметров в ближайшие два дня.

Весеннее половодье и вызванные им подтопления затронули 39 регионов России. Так, 5 апреля прорвало дамбу в Орске, в результате чего подтопило тысячи домов и участков. Как заявил начальник нижегородского главка МЧС Валерий Синьков, Оренбургскую область предупреждали о «достаточно аномальном» паводке.