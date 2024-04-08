Глава МЧС призвал серьезно отнестись к прогнозам подтопления и эвакуироваться

Куренков призвал серьезно отнестись к прогнозам подтопления и эвакуироваться

Жителям подтопленных регионов России нужно серьезно относиться к дальнейшим прогнозам по ситуации с паводками. Об этом заявил глава МЧС Александр Куренков, его цитирует ТАСС.

«Я призываю граждан серьезно относиться к прогнозам подтопления и эвакуироваться до прихода воды. Стихию можно переждать у родственников или в пунктах временного размещения», — сказал руководитель МЧС.

Из-за потепления паводки накрыли часть регионов России. По данным научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, весеннее половодье и вызванные им подтопления наблюдаются в 39 регионах России. Уровень воды на малых и средних реках в центре европейской части страны достиг опасных отметок, во многих регионах эти показатели превышены, добавлял он. В МЧС также спрогнозировали, что количество подтопленных жилых домов в России будет расти. В ведомстве подчеркнули, что таких паводков в затопленных регионах никогда не фиксировали. По словам замглавы министерства Виктора Яцуценко, по Уралу и Поволжью обстановка оценивается как достаточно сложная.

От паводков больше всего пострадала Оренбургская область, где ввели режим ЧС федерального характера. В зоне затопления из-за прорыва дамбы оказались более десяти тысяч домов. Путин поручил создать специальную правительственную комиссию по ситуации с паводками в России.