Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:07, 8 апреля 2024Россия

Глава МЧС призвал серьезно отнестись к прогнозам подтопления и эвакуироваться

Куренков призвал серьезно отнестись к прогнозам подтопления и эвакуироваться

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Жителям подтопленных регионов России нужно серьезно относиться к дальнейшим прогнозам по ситуации с паводками. Об этом заявил глава МЧС Александр Куренков, его цитирует ТАСС.

«Я призываю граждан серьезно относиться к прогнозам подтопления и эвакуироваться до прихода воды. Стихию можно переждать у родственников или в пунктах временного размещения», — сказал руководитель МЧС.

Из-за потепления паводки накрыли часть регионов России. По данным научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, весеннее половодье и вызванные им подтопления наблюдаются в 39 регионах России. Уровень воды на малых и средних реках в центре европейской части страны достиг опасных отметок, во многих регионах эти показатели превышены, добавлял он. В МЧС также спрогнозировали, что количество подтопленных жилых домов в России будет расти. В ведомстве подчеркнули, что таких паводков в затопленных регионах никогда не фиксировали. По словам замглавы министерства Виктора Яцуценко, по Уралу и Поволжью обстановка оценивается как достаточно сложная.

От паводков больше всего пострадала Оренбургская область, где ввели режим ЧС федерального характера. В зоне затопления из-за прорыва дамбы оказались более десяти тысяч домов. Путин поручил создать специальную правительственную комиссию по ситуации с паводками в России.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Несколько электростанций Украины почти полностью уничтожены. Их невозможно восстановить без помощи Запада

      В МЧС спрогнозировали сроки улучшения ситуации с паводком в Оренбуржье

      Российский депутат обвинил Казахстан в экономическом саботаже

      Поджог мемориала пострадавшим в «Крокус Сити Холле» попал на видео МВД

      Стало известно об угрозе для спортсменов на Олимпиаде в Париже

      На Украине провели убыточный вечер помощи ВСУ

      В Китае рассказали о несущей критическую угрозу ВСУ супербомбе

      Глава МЧС призвал серьезно отнестись к прогнозам подтопления и эвакуироваться

      В Орске вновь прорвало дамбу

      Во Франции выступили против поставок оружия Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше