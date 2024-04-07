Более 10 тысяч домов затопило в Оренбургской области

В Оренбургской области затопило 10 168 жилых домов после прорыва дамбы

В Оренбургской области в результате прорыва дамбы в зоне затопления оказались 10 168 жилых домов и 18 471 приусадебный участок. Об этом сообщили власти региона, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в городе Орск оказались подтоплены 6,1 тысяч жилых домов и 9643 приусадебных участка. Из города эвакуировано 4402 человека, включая 1115 детей. Кроме того, в 31-м муниципальном образовании закрыты для движения 47 мостов.

Ранее сообщалось, что уровень реки Урал в Оренбурге прошел неблагоприятное значение в 760 сантиметров и достиг отметки в 864 сантиметра. По данным оренбургского гидрометцентра, опасный уровень — 930 сантиметров.

Дамбу на реке Урал в Орске прорвало вечером 5 апреля. Старый город стало затапливать водой. Глава МЧС России Александр Куренков назвал ситуацию в Орске критической.