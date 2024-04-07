Уровень реки Урал в Оренбурге приблизился к опасному

Уровень реки Украл в Оренбурге достиг 864 сантиметров

Уровень реки Урал в Оренбурге прошел неблагоприятное значение в 760 сантиметров и достиг отметки в 864 сантиметра. Об этом сообщает мэрия в своем Telegram-канале.

По данным оренбургского гидрометцентра, опасный уровень — 930 сантиметров.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни не стоит ожидать улучшения ситуации с половодьем в Оренбургской области.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало грунтовую дамбу на реке Урал. В результате этого оказались подтопленными 4518 жилых домов и 4587 приусадебных участков.

Для пострадавших развернули пункты временного размещения, в регионе работает МЧС.