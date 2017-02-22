Пользователи сети атаковали детскую онлайн-игру про пингвинов от Disney

Посетители Reddit запустили необычный флешмоб, в рамках которого устроили шуточный набег на сервис с детской онлайн-игрой Club Penguin (Клуб Пингвинов) от компании Disney.

На портале даже создали специальный раздел Bannedfromclubpenguin, посвященный необычной атаке. По условиям флешмоба, пользователи Reddit должны зарегистрироваться в Club Penguin и как можно быстрее оказаться заблокированным администрацией детского сервиса. Для этого юзеру достаточно отправить нецензурное сообщение в общий чат флеш-игры.

В итоге посетители портала начали соревноваться в «скоростном прохождении» Club Penguin, где победой считается бан от администрации. Среди них начали появляться лидеры и даже рекордсмены. Например, самым быстрым оказался пользователь с ником 2KRN4U, который добился блокировки всего за 39,5 секунды.

Несмотря на рекордное время, первым результатом среди посетителей Reddit официально считается 54,8 секунды, за которые Thomas сумел получить бан в Club Penguin. По усложненным правилам соревнования, игрок не имеет права использовать закладки браузера и не может вставлять и копировать заранее подготовленный текст. Кроме того, почтовый ящик и аккаунт в флеш-игре должны создаваться в процессе «прохождения».

Club Penguin — флеш-игра для детей от шести до 15 лет, в которой игрокам предстоит участвовать в онлайн-мероприятиях, общаться и соревноваться во внутренних мини-играх.