В сети назвали преимущества поедания апельсинов в душе

Пользователи Reddit, уставшие от остающегося на руках и одежде сока во время поедания апельсинов, объединились в отдельный тред и обсуждают преимущества перекусов в душе. На обсуждение обратил внимание в своем Twitter журналист BuzzFeed Бредли Эспозито (Bradly Esposito).

Юзеры отмечают, что апельсины и мандарины без кожуры имеют свойство пачкать все вокруг, поэтому комфортнее есть их там, где можно сразу смыть с себя липкий сок.

Согласно правилам сообщества, к поеданию в душе рекомендуются апельсины или мандарины, но ни в коем случае не грейпфруты. По каким причинам наложены ограничения, неизвестно. Кроме того, модераторы не допускают к публикации снимки интимного характера и отмечают, что фотографироваться в душе с цитрусовыми можно как угодно, но без демонстрации гениталий.

Пользователи публикуют хвалебные отзывы о необычном способе поедания апельсинов и рассказывают о том, как «подсаживают» своих друзей на «душевые перекусы».

В сабреддите под названием ShowerOrange («Душевой апельсин») состоит более восьми тысяч пользователей.