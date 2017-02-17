В сети создали деловой журнал о мемах

Пользователи Reddit выпустили журнал Meme Insider, посвященный мемам. Об этом сообщает Motherboard.

Идея реализована посетителями раздела под названием Meme Economy, которые также являются создателями биржи мемов. Журнал по стилистике напоминает издание Business Insider и призван освещать экономическую составляющую вирусных картинок, которые юзеры оценивают на ненастоящей бирже.

Издание отмечает, что журнал получился на удивление аполитичным. К примеру, в статье про лягушонка Пепе рассказывается о долговечности мема, но ни разу не упоминается о его якобы фашистской направленности.

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В журнале также можно найти интервью с Кеннетом Боуном, который очаровал интернет своей непринужденностью во время разговора с кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон во время дебатов в октябре 2016 года.

На страницах размещена ненастоящая реклама, а журнал выпускается в интернете силами энтузиастов. В данный момент доступен уже второй выпуск.

В январе в сети появилось хранилище редких мемов с лягушонком Пепе на основе технологии блокчейн. В «справочнике» разместили самые нетривиальные картинки, которые, как и биткоины, нельзя отправить больше одного раза.