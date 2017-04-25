В сети поностальгировали по кнопочным мобильным телефонам

В сети обратили внимание на сервис mfmphone.com, позволяющий рассказать друзьям о своем первом мобильном телефоне. Пользователи Facebook устроили флешмоб, в рамках которого многие признались в ностальгии по кнопочным устройствам. «Прекрасный был телефон, сейчас таких не делают уже», — отметил один из них, рассказывая о Siemens C35.

Некоторые даже начали публиковать целые истории, посвященные их первому телефону. В частности, пользователи рассказали о проблемах со связью, тарифных планах с платными входящими звонками и теплых воспоминаниях, связанных с приобретением устройства. «Однажды милиционер потребовал разрешение на его использования и забрал меня в отделение, в котором я устроил дикий разбор», — похвалился Петр Кучеренко.

Другие заявили, что совершенно не скучают по кнопочным устройствам, отметив, что современные смартфоны превосходят старые мобильники по всем параметрам. «В упор не понимаю ностальгии по этому аду. Яблоки рулят», — считает один из сторонников прогресса.

В конце марта российские пользователи Facebook поделились историями о неудачных попытках устроиться на работу. Акцию в сети запустил сотрудник агентства Great Артем Кудрявцев, который первым рассказал о своих фиаско и призвал юзеров поделиться горьким опытом в постах с хештегом #Меняневзяли.