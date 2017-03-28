В сети назвали самые нелепые способы разозлить матерей

Пользователи Twitter запустили флешмоб, в котором рассказали о самых нелепых вещах, раздражающих их матерей. На это обратило издание Mashable.

Инициатором флешмоба стал журналист из Лондона Карл Анка (Carl Anka). Он попросил подписчиков поделиться историями о странностях своих родительниц. Сам он рассказал, что его мать не терпит археологов.

Юзер под ником @camillavalerie_ призналась, что ее мама не выносит, когда кто-то изображает в руках невидимую гитару. «Если кто-то пытается это делать, она просто уходит из комнаты. Когда мы были детьми, мы гонялись за ней с невидимыми инструментами», — добавила она.

Судя по твитам, некоторые матери не любят, когда кто-то за столом не запивает еду. Другие же запрещали своим детям смотреть «Смурфиков» из-за личной неприязни к синим существам.

«Шарики. Людей, которые не умеют правильно пользоваться запятыми. А еще когда-то она ненавидела макароны, но приучила себя любить их», — поделился пользователь под ником @NuclearTeeth.

В январе юзеры-мужчины с Reddit запустили флешмоб, в котором поделились тайными желаниями заняться «женскими делами», если это было бы социально приемлемым. Оказалось, что многие посетители хотели бы вышивать, носить штаны для йоги или делать маски для лица.