Песков прокомментировал «резкий» рост зарплат бюджетников перед выборами

Решения о повышении окладов бюджетников были приняты не за один день, а прорабатывались в течение последних нескольких лет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 12 марта.

«Рост зарплат — это не сиюминутный процесс, как вы знаете», — сказал Песков.

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Так он отреагировал на просьбу прокомментировать публикации в СМИ о предполагаемой взаимосвязи роста зарплат бюджетников и выборов президента.

Представитель Кремля также добавил, что увеличение доходов происходит не всегда теми темпами, которыми хотелось бы. «Это тоже очевидный факт, который нельзя отрицать», — заключил он.

Ранее в понедельник на сайте РБК появилась информация об увеличении зарплат бюджетников. При этом отмечается, что такая цель ставилась в майских указах президента Владимира Путина. К примеру, по данным издания, преподаватели МГУ стали получать в 2,5-3 раза больше. В материале также акцентировалось внимание на том, что увеличение произошло после того, как Путин объявил о выдвижении своей кандидатуры на высший государственный пост на выборах 2018 года.

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин, в свою очередь, подтвердил, что повышение зарплат бюджетникам связано с выполнением «майских» указов главы государства.

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