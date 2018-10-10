В успехи российской экономики отказались верить

Данные платежного баланса России, опубликованные Центробанком, свидетельствуют о структурных проблемах в российской экономике. Об этом рассказали экономисты, опрошенные принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газетой «Ведомости».

9 октября ЦБ опубликовал макроэкономическую статистику за третий квартал 2018 года. Согласно ей, с июля по сентябрь Россия импортировала товаров и услуг на 63 миллиарда долларов (против 63,8 миллиарда годом ранее и 63,3 миллиарда во втором квартале).

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Такое падение импорта опрошенные экономисты назвали подозрительным и нездоровым. По их словам, во второй половине каждого года импорт традиционно растет, за исключением кризисных периодов. В последний раз такая ситуация наблюдалась в 2014 году на фоне резкого ослабления рубля и падения нефтегазовых доходов.

По оценке собеседников издания, падение импорта может свидетельствовать о том, что «рынки не принимают зарубежные товары». Это означает, что конечный внутренний спрос со стороны населения тоже сокращается. А это, в свою очередь, признак экономического спада: по законам экономики, рост производства неизменно сопровождается ростом потребностей населения и компаний, которые удовлетворяются за счет импорта.

На этом фоне подозрительно выглядит резкий рост экспорта, зафиксированный ЦБ: 109,6 миллиарда долларов против 84,6 миллиарда годом ранее и 108,9 миллиарда во втором квартале. Отчасти это можно объяснить конъюнктурой, в частности, растущей ценой на нефть.

Еще одна возможная причина падения импорта — окончание крупных государственных проектов, таких как строительство Крымского моста, предусматривающих масштабные закупки, отмечают экономисты.

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