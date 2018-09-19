Чечне предсказали экономический спад

Чечня, Ингушетия, Кострома и Сахалин в этом году столкнутся с падением валового регионального продукта (ВРП). Об этом сообщает РБК со ссылкой на прогноз Минэкономразвития до 2024 года.

Отмечается, что, хотя в большинстве регионов, согласно прогнозам министерства, экономика будет расти, ВРП Чечни сократится на 2,5 процента, Ингушетии — на 2,2 процента, Костромы — на 2,3 процента, а Сахалинской области — на 1,3 процента. Чечня продолжит падение и в 2019 году. Особенно мрачные перспективы у Сахалинской области и Ингушетии, где предсказали падение ВРП весь прогнозный период (с 2019 по 2024 год) со среднегодовыми темпами 2 и 0,8 процента соответственно.

Быстрее всего в этом году будут расти экономики Еврейской автономной области (9,1 процента), Ненецкого автономного округа (5,8 процента), Севастополя (5,1 процента), Мордовии (5,1 процента) и Ульяновской области (5 процентов).

Более половины (52,1 процента) суммарного объема ВРП в России сформируют десять регионов. Это Москва, Санкт-Петербург, Московская и Свердловская области, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Краснодарский и Красноярский края, а также Татарстан и Башкирия.

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