Россиян обеспечат дешевыми фруктами

Налог на добавленную стоимость (НДС) на фрукты может быть снижен до 10 процентов. Такую идею поддержал президент Владимир Путин, сообщает ТАСС. Это должно привести к снижению цен для конечных покупателей.

Об одобрении президента рассказал вице-премьер и бывший министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. «Были приняты серьезные решения, в частности, вопрос, который ставился неоднократно — это сделать льготный НДС на фрукты, десятипроцентный. Президент поддержал это решение», — отметил чиновник.

По его словам, глава государства одобрил еще одну меру поддержки аграриев — отмену НДС с субсидий. В противном случае политика государства была бы нелогичной, сказал Гордеев.

В июле Госдума приняла закон о повышении с 2019 года НДС с 18 до 20 процентов. При этом на некоторые виды товаров и услуг сохранятся льготные ставки. Среди них овощи, некоторые виды рыбы и морепродуктов, хлеб, мука, крупа и макаронные изделия.

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