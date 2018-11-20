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Казахстан потребовал у России пропустить американское мясо

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Минсельхоз Казахстана оспорил аргументы Россельхознадзора, на основании которых был ограничен транзит по территории России в Казахстан мяса птицы, произведенного в США. Об этом сообщает РИА Новости.

Транзит ограничили 20 ноября, обосновав это угрозой попадания на российский рынок из Казахстана продукции неизвестного происхождения. По мнению Россельхознадзора, такая опасность существует из-за отсутствия в республике внутренней системы отслеживания подконтрольных госветнадзору товаров и несоблюдения сроков интеграции информационных систем.

В свою очередь, Министерство сельского хозяйства Казахстана заявило, что система отслеживания товаров, подлежащих ветеринарному контролю, была внедрена в республике на основе функционала действующей с 2010 года Единой автоматизированной системы управления – ЕАСУ. Отдельно подчеркивается, что российская сторона одобрила ЕАСУ еще 12 мая 2016 года.

Минсельхоз также отмечает, что введение ограничений должно сопровождаться подтверждающими материалами (протоколы испытаний, акты отбора проб) по каждому выявленному факту. При этом казахстанская сторона подобных подтверждений не получала.

Ранее Россельхознадзор сообщал, что в октябре 2018 года было приостановлено движение семи партий мяса птицы, Как выяснилось, у части продукции вышел срок годности. К тому же в мясе птицы, произведенном американскими предприятиями Mountaire Farms Incorporated и Equity Group-Kentucky Division, обнаружили остатки лекарственных средств — тетрациклин и метаболиты нитрофуранов.

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