Первый выздоровевший от коронавируса россиянин рассказал о своем лечении

Первый излечившийся от коронавируса россиянин Давид Беров в интервью «Ленте.ру» прокомментировал свое лечение и нахождение в больнице.

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Он отметил, что карантин хоть и создает определенные неудобства, является обычной вещью при инфекции. При этом он отметил, что не может комментировать действия врачей, поскольку не обладает достаточной компетенцией в этом вопросе. «Мне кажется, что у меня была простая простуда, и больше ничего. В принципе, я до сих пор абсолютно не понимаю, чем я переболел», — сказал он.

Беров рассказал, что в больнице к нему относились очень хорошо. Он отметил внимание и сочувствие со стороны медперсонала, также ничего плохого он не смог сказать и про условия содержания в лечебном учреждении.

«Меня до сих пор изумляет несоответствие пережитой мною инфекции тому, что о ней говорят, и всем тем мерам, которые, как мы все видим, принимаются на государственном уровне в Китае, Европе, а теперь и в России», — резюмировал он.

Вернувшийся из Италии Беров, которого назвали «первым россиянином с коронавирусом в Москве», выздоровел 6 марта. Первоначально диагноз ему поставили в инфекционной больнице №1 Москвы, после чего его подтвердили в Роспотребнадзоре. Затем анализы Берова направили в новосибирский центр «Вектор», где должны были вынести окончательное решение. Тогда Беров заявил, что не получил протокол, подтверждающий наличие заболевания.

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