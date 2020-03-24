Путин без подготовки поехал в больницу в Коммунарке

Президент России Владимир Путин решил съездить в больницу в Коммунарке, куда госпитализируют заразившихся коронавирусом или с подозрением на него, без какой-либо подготовки и принятия мер безопасности. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что президент лично принял данное решение.

Путин посетил ГКБ №40 в московском поселке Коммунарка днем 24 марта. Он пообщался с персоналом больницы и главврачом Денисом Проценко, а также побывал в инфекционном отделении, для чего ему пришлось облачиться в защитный костюм и респиратор. По словам пациента, которого навестил глава государства, Путин поинтересовался его самочувствием и спросил, доволен ли он условиями в учреждении.

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