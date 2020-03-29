Теракт 11 сентября признали ничтожным в сравнении с пандемией коронавируса

Теракт 11 сентября 2001 года в США — ничто в сравнении с пандемией коронавируса. Об этом заявил врач Стив Кассапидис (Steve Kassapidis) из больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке, чьи слова приводит Mirror.

«Это библейский сюжет. Люди приходят, их подключают к аппаратам, они умирают, и цикл повторяется», — сказал доктор.

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В субботу, 28 марта, президент США Дональд Трамп задумался о введении двухнедельного карантина в Нью-Йорке и нескольких штатах в связи с распространением коронавируса. Он уточнил, что в таком случае в город и штаты будет ограничен въезд и выезд.

Ранее 28 марта сообщалось, что зараженные коронавирусом в Нью-Йорке начали умирать каждые 17 минут. Из-за вспышки инфекции вызовы бригады парамедиков резко возросли на 40 процентов. В отделения неотложной помощи поступает до 6,5 тысячи звонков ежедневно. Из-за небывалого потока обращений до 170 людей приходится держать на линии ожидания.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, число зараженных в США превысило 119 тысяч. Страна занимает первое место по количеству инфицированных. Жертвами коронавируса стали более 1,9 тысячи человек.

В результате терактов 11 сентября 2001 года в США, которые позднее стали именоваться 9/11, погибли почти три тысячи человек, более шести тысяч были ранены. Члены «Аль-Каиды» (запрещена в России), захватив четыре пассажирских самолета, совершили атаки на две башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на здание Пентагона, еще один лайнер упал в поле в штате Пенсильвания.

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