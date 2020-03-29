Теракт 11 сентября признали ничтожным в сравнении с пандемией коронавируса

Теракт 11 сентября 2001 года в США — ничто в сравнении с пандемией коронавируса. Об этом заявил врач Стив Кассапидис (Steve Kassapidis) из больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке, чьи слова приводит Mirror.
«Это библейский сюжет. Люди приходят, их подключают к аппаратам, они умирают, и цикл повторяется», — сказал доктор.
В субботу, 28 марта, президент США Дональд Трамп задумался о введении двухнедельного карантина в Нью-Йорке и нескольких штатах в связи с распространением коронавируса. Он уточнил, что в таком случае в город и штаты будет ограничен въезд и выезд.
Ранее 28 марта сообщалось, что зараженные коронавирусом в Нью-Йорке начали умирать каждые 17 минут. Из-за вспышки инфекции вызовы бригады парамедиков резко возросли на 40 процентов. В отделения неотложной помощи поступает до 6,5 тысячи звонков ежедневно. Из-за небывалого потока обращений до 170 людей приходится держать на линии ожидания.
По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, число зараженных в США превысило 119 тысяч. Страна занимает первое место по количеству инфицированных. Жертвами коронавируса стали более 1,9 тысячи человек.
В результате терактов 11 сентября 2001 года в США, которые позднее стали именоваться 9/11, погибли почти три тысячи человек, более шести тысяч были ранены. Члены «Аль-Каиды» (запрещена в России), захватив четыре пассажирских самолета, совершили атаки на две башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на здание Пентагона, еще один лайнер упал в поле в штате Пенсильвания.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения