Число жертв коронавируса в Нью-Йорке превысило тысячу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мэрию города.

Сейчас известно о 41 771 заразившемся коронавирусом и 1 096 летальных исходах. Не менее 8,4 тысячи человек были госпитализированы, 2 тысячи из которых сейчас находятся в отделении интенсивной терапии.

Штат Нью-Йорк и одноименный город стали очагом распространения коронавируса в США. 27 марта на улицах города появились холодильники, предназначенные для умерших от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом. Власти опасаются, что ситуация ухудшится и мест в строящихся дополнительных моргах не хватит. Позже в главном парке мегаполиса открыли госпиталь для зараженных.

По последним данным, в США более 188,6 тысячи зараженных коронавирусом; 3,9 тысячи человек погибли, 6 тысяч — вылечились. Страна находится на первом месте по числу инфицированных и на третьем месте по количеству жертв.

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