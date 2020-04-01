Число жертв коронавируса в Нью-Йорке превысило тысячу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мэрию города.
Сейчас известно о 41 771 заразившемся коронавирусом и 1 096 летальных исходах. Не менее 8,4 тысячи человек были госпитализированы, 2 тысячи из которых сейчас находятся в отделении интенсивной терапии.
Штат Нью-Йорк и одноименный город стали очагом распространения коронавируса в США. 27 марта на улицах города появились холодильники, предназначенные для умерших от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом. Власти опасаются, что ситуация ухудшится и мест в строящихся дополнительных моргах не хватит. Позже в главном парке мегаполиса открыли госпиталь для зараженных.
По последним данным, в США более 188,6 тысячи зараженных коронавирусом; 3,9 тысячи человек погибли, 6 тысяч — вылечились. Страна находится на первом месте по числу инфицированных и на третьем месте по количеству жертв.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения