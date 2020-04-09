Кремль рассказал о помощи Белоруссии в борьбе с коронавирусом

Россия уже оказывает помощь Белоруссии в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Ранее, 8 апреля, сообщалось, что Белоруссия попросила Евросоюз о помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, белорусская сторона попросила помощи для своей системы здравоохранения и в борьбе с макроэкономическим воздействием этой ситуации. Также они просили о финансовой помощи.
В начале апреля стало известно, что Белоруссия попросила помощи в борьбе с коронавирусом у России. Уточнялось, что Минск попросил Москву выделить медицинские маски, тест-системы и аппараты искусственной вентиляции легких. Песков в ответ на эту информацию заявил, что не знает о таком обращении, однако подчеркнул, что бороться с новым вирусом невозможно без взаимодействия, без взаимной выручки.
За последние сутки в Белоруссии зафиксировали резкий скачок числа заразившихся коронавирусом. Общее число заразившихся составляет 1486 человек, 13 умерли, 139 выздоровели.
В конце марта президент Белоруссии Александр Лукашенко признал наличие вспышки инфекционных заболеваний, но отказался вводить карантин. Местные медики при этом утверждают, что власти скрывают достоверную информацию о распространении COVID-19.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения