Кремль рассказал о помощи Белоруссии в борьбе с коронавирусом

Россия уже оказывает помощь Белоруссии в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Ранее, 8 апреля, сообщалось, что Белоруссия попросила Евросоюз о помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, белорусская сторона попросила помощи для своей системы здравоохранения и в борьбе с макроэкономическим воздействием этой ситуации. Также они просили о финансовой помощи.

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В начале апреля стало известно, что Белоруссия попросила помощи в борьбе с коронавирусом у России. Уточнялось, что Минск попросил Москву выделить медицинские маски, тест-системы и аппараты искусственной вентиляции легких. Песков в ответ на эту информацию заявил, что не знает о таком обращении, однако подчеркнул, что бороться с новым вирусом невозможно без взаимодействия, без взаимной выручки.

За последние сутки в Белоруссии зафиксировали резкий скачок числа заразившихся коронавирусом. Общее число заразившихся составляет 1486 человек, 13 умерли, 139 выздоровели.

В конце марта президент Белоруссии Александр Лукашенко признал наличие вспышки инфекционных заболеваний, но отказался вводить карантин. Местные медики при этом утверждают, что власти скрывают достоверную информацию о распространении COVID-19.

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