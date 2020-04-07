Ролик о создании коронавируса в российской лаборатории признали фейком. Об этом во вторник, 7 апреля, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.
Было возбуждено уголовное дело по статье 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»).
Как было установлено, в Twitter один из пользователей разместил видеоролик, в котором сообщил, что коронавирус создан в государственном научном центре «Вектор». После чего путем взрыва вирус якобы был умышленно распространен на территории России и Китая.
«По уголовному делу организовано проведение необходимых следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по установлению личности пользователя и сбору доказательств», — рассказала Петренко.
4 апреля сообщалось, что прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело за фейковую публикацию в соцсети про коронавирус.
За последние сутки в России выявили свыше тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 11 человек, выздоровели 88. Общее число случаев превысило семь тысяч. По словам президента России Владимира Путина, пик заболеваемости коронавирусом в стране еще не пройден.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения