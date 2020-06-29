Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил создающие ради наживы вакцину от коронавируса страны в эфире телеканала «Беларусь-1».

По словам белорусского лидера, многими странами мира предпринимаются попытки создать вакцину от COVID-19, поскольку «все борются за триллионы долларов, которые надо будет поделить». «На всех свинячьих, поросячьих, птичьих [гриппах] и атипичных пневмониях, которые были в последнее время, кое-кто наживался, и очень серьезно. Это мы со счетов не сбрасываем», — заявил политик.

В Белоруссии, в отличие от большинства стран, не вводились жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса. В частности, в стране 9 мая прошел парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Лукашенко объяснял решение не вводить карантин экономическими причинами и не раз называл ситуацию вокруг пандемии в мире психозом.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о лидирующих в разработке вакцины от коронавируса компаниях. Так, разработки англо-шведской компании AstraZeneca и американской Moderna — одни из лидирующих кандидатов среди 15 вакцин от COVID-19, отметили в ВОЗ. Эти препараты в ближайшее время смогут перейти на второй и третий этапы клинических испытаний. Всего же в мире испытывается около 200 вакцин, из них 15 находятся в стадии тестировании на людях.

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