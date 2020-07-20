Суд отклонил жалобу соперника Лукашенко на отказ в регистрации кандидатом

Верховный суд Белоруссии отклонил жалобу основателя Парка высоких технологий Валерия Цепкало на отказ Центризбиркома в регистрации кандидатом в президенты. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщает «Sputnik Беларусь».

Судья Анна Соколовская заявила, что правовых оснований для отмены постановления ЦИК нет. Решение Верховного суда не подлежит обжалованию, подчеркнула она.

14 июля белорусский ЦИК отказал в регистрации главным соперникам Лукашенко Валерию Цепкало и экс-главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико, который находится в СИЗО. Недопуск Бабарико на выборы вызвал массовые акции протеста, которые переросли в стычки с ОМОНом. Почти 300 человек были задержаны, возбуждено дело о массовых беспорядках. Кандидатом зарегистрировали Светлану Тихановскую — жену арестованного блогера Сергея Тихановского, который также хотел участвовать в выборах.

Сам Лукашенко заявлял, что у его оппонентов якобы есть план по силовому свержению власти.