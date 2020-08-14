Украина закрыла вопрос с задержанными в Белоруссии россиянами

Экстрадиция бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера, задержанных 29 июля в Белоруссии, становится невозможной после передачи их России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, передает «Интерфакс-Украина».

Он пояснил, что украинская сторона закрывает вопрос из-за российских паспортов 32 задержанных: «И [если] упомянутые граждане отбыли на территорию Российской Федерации, то, безусловно, предмет для дальнейшего диалога исчезает сам по себе».

На вопрос о том, следует ли вести диалог с Россией на предмет экстрадиции, Енин ответил, что российская сторона не выдает своих граждан.

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«Мы с самого начала не исключали возможности того, что лидер Белоруссии будет разыгрывать этот вопрос и будет использовать [задержанных] в качестве какой-то разменной карты в первую очередь с РФ. И теперь мы увидели, что он сделал выбор в пользу российской стороны. И тем не менее наши органы досудебного расследования и прокуратуры сделали все должное для того, чтобы исчерпать все возможности для выдачи этих правонарушителей украинской стороне», — отметил дипломат.

Ранее 14 августа сообщалось, что Белоруссия передала России ранее задержанных и объявленных бойцами ЧВК Вагнера 32 российских гражданина. Они вернулись домой в рамках Минской конвенции о правовой помощи. Еще один гражданин России, имеющий белорусское гражданство, остался на территории страны.

Россиян задержали 29 июля. Белорусские власти связали их с делом против несостоявшегося кандидата в президенты блогера Сергея Тихановского. Задержанных обвинили в подготовке теракта и организации массовых беспорядков перед президентскими выборами.

Офис генерального прокурора Украины направлял властям Белоруссии запрос об экстрадиции 28 задержанных. По версии украинской стороны, они принимали участие в боевых действиях на стороне самопровозглашенных республик Донбасса.