Стало известно ближайшее будущее вернувшихся из Белоруссии в Россию бойцов ЧВК

Вернувшихся из Белоруссии в Россию 32 бойцов ЧВК поместят на двухнедельный карантин. Об их ближайшем будущем стало известно от информированного источника, передает «Интерфакс».

После карантина россияне смогут уехать домой, добавил собеседник агентства.

Ранее 14 августа сообщалось, что Белоруссия передала России ранее задержанных и объявленных бойцами ЧВК Вагнера 32 российских граждан. Они вернулись домой в рамках Минской конвенции о правовой помощи. Еще один гражданин России, имеющий белорусское гражданство, остался на территории страны.

Россиян задержали 29 июля. Белорусские власти связали их с делом против несостоявшегося кандидата в президенты блогера Сергея Тихановского. Задержанных также обвинили в подготовке теракта и организации массовых беспорядков перед президентскими выборами.