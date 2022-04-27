В Белоруссии начнут казнить за покушение на терроризм

Белорусские депутаты одобрили инициативу о казни за покушение на терроризм

Депутаты Палаты представителей Белоруссии одобрили во втором, решающем чтении, поправки к Уголовному кодексу, устанавливающие наказание в виде смертной казни за подготовку к терактам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парламента.

Согласно тексту инициативы, такая мера должна оказать «сдерживающее воздействие на деструктивные элементы» и не допустить «попыток раскачать политическую ситуацию».

«Деструктивные силы продолжают террористическую, экстремистскую деятельность, направленную на гибель людей», — приводит пресс-служба слова спикера палаты Владимира Андрейченко. Казнить за покушение на теракты начтут после утверждения поправок Советом республики и главой государства.

Белоруссия остается последней страной в Европе, где существует наказание в виде смертной казни, и на него не наложен мораторий. Осенью 2021 года президент республики Александр Лукашенко пообещал вынести вопрос об отмене такой формы наказания на референдум, в том числе из-за «христианских ценностей». Позже работа в этом направлении остановилась.