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В Белоруссии начнут казнить за покушение на терроризм

Белорусские депутаты одобрили инициативу о казни за покушение на терроризм

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Депутаты Палаты представителей Белоруссии одобрили во втором, решающем чтении, поправки к Уголовному кодексу, устанавливающие наказание в виде смертной казни за подготовку к терактам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парламента.

Согласно тексту инициативы, такая мера должна оказать «сдерживающее воздействие на деструктивные элементы» и не допустить «попыток раскачать политическую ситуацию».

«Деструктивные силы продолжают террористическую, экстремистскую деятельность, направленную на гибель людей», — приводит пресс-служба слова спикера палаты Владимира Андрейченко. Казнить за покушение на теракты начтут после утверждения поправок Советом республики и главой государства.

Белоруссия остается последней страной в Европе, где существует наказание в виде смертной казни, и на него не наложен мораторий. Осенью 2021 года президент республики Александр Лукашенко пообещал вынести вопрос об отмене такой формы наказания на референдум, в том числе из-за «христианских ценностей». Позже работа в этом направлении остановилась.

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Алевтина Запольская
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