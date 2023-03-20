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08:47, 20 марта 2023Россия

В Совфеде порассуждали о возможности возвращения смертной казни

Сенатор Клишас заявил, что вернуть смертную казнь в РФ можно лишь через новую конституцию
Андрей Клишас

Андрей Клишас. Фото: Совет Федерации РФ / РИА Новости

Вернуть смертную казнь в России можно лишь через принятие новой конституции. Об этом заявил председатель конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас. Его рассуждение приводится в Telegram-канале.

До этого лидер эсеров Сергей Миронов рассказал, что его партия будет настаивать на возвращении смертной казни для террористов и убийц детей.

«Тут собираются "настаивать на введении смертной казни для убийц детей и террористов", хотелось бы понять план действий инициаторов возвращения смертной казни (если, конечно, этот план из громких заявлений и не состоит)», — написал сенатор Клишас, комментируя инициативу Миронова.

Парламентарий напомнил, что подобное решение, согласно заявлению председателя Конституционного суда России, возможно принять только в случае принятия новой конституции страны.

В интервью РИА Новости Миронов отметил, что, по социологическим опросам, около 70 процентов россиян поддержат возвращение смертной казни. Лидер эсеров также допустил, что из-за несовершенства судебной системы нужно, чтобы подобные приговоры приводились в исполнение после подтверждения приговора суда первой инстанции Верховным судом с коллегией присяжных.

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Анна Щербакова
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