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11:26, 20 февраля 2024Россия

В СВР высказались о судьбе перебежчика Кузьминова

Нарышкин: Кузьминов стал моральным трупом в момент планирования преступления
Начало событий в новости Найден мертвым угнавший на Украину вертолет российский летчик
Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский пилот Максим Кузьминов, угнавший вертолет для Вооруженных сил Украины (ВСУ), стал моральным трупом еще в момент планирования своего преступления. Так о судьбе перебежчика высказался директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, его слова приводит ТАСС.

Он назвал преступление Кузьминова грязным и страшным и добавил, что согласно российской традиции, говорить о нем следовало бы либо хорошо, либо никак, подразумевая, что с учетом действий перебежчика, рассуждать о нем больше не станет.

Кузьминов угнал вертолет Ми-8 из Курска и направился на территорию Украины в августе 2023 года. Спустя месяц Главное разведывательное управление Минобороны Украины признало, что именно военная разведка убедила россиянина украсть воздушное судно.

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Кроме Кузьминова на борту Ми-8 находились и два члена экипажа, которые отказались сдаваться в плен.

В октябре 2022 года на российском телевидении выходил сюжет, в котором военнослужащие заявили, что Кузьминов «не доживет до суда». За кадром журналист заявлял, что приказ о физическом устранении Максима Кузьминова «уже получен», а его исполнение — лишь «вопрос времени». 19 февраля 2023 года стало известно, что перебежчика нашли в Испании без признаков жизни и с многочисленными пулевыми ранениями.

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