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03:41, 9 октября 2023Бывший СССР

На Украине раскрыли новые подробности гибели экипажа угнанного вертолета Ми-8. Что случилось с российскими военными?

Глава ГРУ Буданов: членов экипажа Ми-8 ликвидировали сотрудники военной разведки
Кирилл Буданов

Кирилл Буданов. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава Главного разведывательного управления (ГУР) Украины Кирилл Буданов раскрыл новые подробности гибели членов экипажа угнанного военным летчиком Максимом Кузьминовым на Украину вертолета Ми-8.

Буданов подтвердил, что бортмеханик и штурман, которые находились на борту вместе с Кузьминовым, не были участниками угона и до последнего не знали о его намерениях.

Когда вертолет совершил посадку на аэродроме в Харьковской области, Кузьминов попытался успокоить сослуживцев, а также сказал им, что посадочная площадка окружена бойцами ГУР Украины и что сопротивление бесполезно. Однако члены экипажа отказались сдаваться в плен украинским силовикам.

Напарники пилота сначала разозлились, а потом испугались и попытались убежать. В результате обоих ликвидировали сотрудники военной разведки

Кирилл Будановначальник ГУР Украины
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Угон Ми-8

Об угоне российского вертолета на Украину стало известно в начале сентября. По данным Baza, в действительности все произошло 9 августа.

Позже Главное разведывательное управление (ГУР) Минобороны Украины заявило, что военная разведка убедила Кузьминова угнать вертолет. По словам главы ГУР Кирилла Буданова, пилот вылетел на Украину с двумя сопровождающими на борту, от которых затем пришлось избавиться, поскольку они не знали о краже Ми-8 и оказали сопротивление.

Максим Кузьминов служил в 319-м отдельном вертолетном полку армейской авиации, пункт дислокации которого находился в Приморском крае. По версии следствия, летчик мог решиться на преступление под влиянием матери. В отношении Кузьминова ФСБ России возбудило уголовное дело по статье о госизмене.

Отец Кузьминова рассказал, что не воспитывал сына, но, узнав о произошедшем, заподозрил влияние его матери.

Когда ко мне приезжали из Следственного комитета и сказали, что вертолет исчез с радара — возможно, побег, — я почему-то сразу подумал, что это мамино воспитание. У нее всегда на первом месте были финансы — это было самое главное, а не принципы божьи, человеческие

Отец Максима Кузьминова

При этом мать летчика выехала из России незадолго до побега сына на Украину. Женщина, работавшая на производственном предприятии в Приморье, взяла отпуск в январе 2023 года, из которого так и не вышла, а позже попросила продлить отпуск, но уже за свой счет. В конце мая она вышла из рабочего чата. Через некоторое время россиянка передала сообщение искавшим ее родственникам, в котором указала, что с ней все хорошо и искать ее не нужно.

Коллеги женщины рассказали, что она с самого начала была против спецоперации и «категорически не поддерживала» действия российских военнослужащих. Один из ее знакомых предположил, что именно мать могла склонить Кузьминова к побегу.

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Сюжет на «России-1»

1 октября на телеканале «Россия-1» вышел новостной сюжет, в котором представившиеся бойцами спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) бойцы рассказали, что летчик Кузьминов «не доживет до суда».

За кадром журналист отмечает, что приказ о физическом устранении Максима Кузьминова «уже получен», а его исполнение — лишь «вопрос времени». Представленные как бойцы спецназа ГРУ военнослужащие, в свою очередь, обещают покарать летчика-перебежчика.

Найдем человека и накажем по всей строгости закона нашего государства — за предательство, ну и за то, что предал своих братьев, братишек, с которыми служил непосредственно

Боец российского спецназа

При этом в российских Вооруженных силах нет разведывательного ведомства с аббревиатурой ГРУ. Отвечающее за разведку ведомство имело аббревиатуру ГРУ с перерывами с 1942 по 2010 годы. Затем оно было переименовано в Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил. Аббревиатура ГРУ используется для обозначения военной разведки неофициально.

Оружие России
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    Марина Совина
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