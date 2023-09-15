Мать угонщика вертолета Ми-8 на Украину исчезла незадолго до его побега

Baza: мать угнавшего на Украину вертолет летчика исчезла незадолго до его побега

Мать Максима Кузьмина, угнавшего вертолет Ми-8, выехала из России незадолго до побега сына на Украину. Об этом сообщает издание Baza.

Женщина, работавшая на производственном предприятии в Приморье, взяла отпуск в январе 2023 года, из которого так и не вышла. Россиянка предупредила коллег о предстоящей поездке к родственникам, во время которой она не сможет выйти на связь.

По окончании отпуска женщина связалась с руководством и попросила продлить отпуск, но уже за свой счет. В конце мая она вышла из рабочего чата. Через некоторое время россиянка передала сообщение искавшим ее родственникам, в котором указала, что с ней все хорошо и искать ее не нужно.

По словам коллег, женщина с самого начала была против спецоперации и «категорически не поддерживала» действия российских военнослужащих. Один из ее знакомых предположил, что именно мать могла склонить Кузьмина к побегу.

9 августа российский летчик Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8. Вылетев из Курска, он направился на Украину. Вместе с ним в вертолете находились еще два члена экипажа — выпускники Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина и Сызранского летного училища. О месте их нахождения ничего не известно. Признавшая свою причастность к угону Ми-8 разведка Украины заявила о «ликвидации» экипажа.