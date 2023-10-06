Отец угнавшего на Украину вертолет летчика рассказал о сыне

Отец угнавшего на Украину вертолет летчика Кузьминова заподозрил влияние матери

Отец военного летчика Максима Кузьминова, угнавшего вертолет Ми-8 для Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал, что не воспитывал сына, но, узнав о произошедшем, подозревает влияние его матери. Слова мужчины приводит RT.

Незадолго до рождения Максима его отец сел в тюрьму. Когда он вышел, его сын уже достиг совершеннолетия и учился в Сызранском авиационном училище. После угона вертолета к отцу Максима Кузьминова пришли следователи.

«Когда ко мне приезжали из Следственного комитета и сказали, что вертолет исчез с радара — возможно, побег, — я почему-то сразу подумал, что это мамино воспитание. У нее всегда на первом месте были финансы — это было самое главное, а не принципы божьи, человеческие», — пояснил он.

О том, что Максим Кузьминов угнал на Украину российский вертолет, стало известно в начале сентября. Свою причастность к этому подтвердило украинское Минобороны. Позже стало известно, что в отношении Кузьминова ФСБ России возбудило уголовное дело по статье о госизмене.

Кроме летчика на борту было еще два члена экипажа, однако они не были в курсе запланированного угона. Как заявлял угонщик, по прибытии на территорию Украины его сослуживцы начали «агрессивно себя вести», и по ним открыли огонь. Глава ГУР Украины Кирилл Буданов подтвердил, что члены экипажа оказали сопротивление.

По версии следствия, Кузьминов мог решиться на преступление под влиянием матери. Вероятно, именно она вела переговоры с украинскими спецслужбами. Незадолго до побега сына на Украину его мать покинула территорию России. В январе 2023 года она взяла отпуск, из которого не вернулась.