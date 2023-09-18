Раскрыта возможная роль матери угнавшего Ми-8 на Украину летчика в его побеге

Baza: побег угнавшего на Украину Ми-8 летчика могла организовать его мать

Побег летчика Максима Кузьминова, угнавшего на Украину вертолет Ми-8, могла организовать его мать Инна. Роль женщины в произошедшем раскрыло издание Baza в Telegram.

По версии следствия, Кузьминов мог решиться на преступление под влиянием матери. Как пишет канал, вероятно, именно она вела переговоры с украинскими спецслужбами.

Знакомые семьи рассказали изданию, что Кузьминова растила сына без отца. Большую роль в воспитании мальчика сыграл его дед — заслуженный летчик России. Мужчина разбился на вертолете, когда Кузьминову было 17 лет. Изначально женщина поддерживала решение сына пойти по стопам родственника, но в 2022 году ее отношение к этому изменилось. Как выяснила Baza, после перевода военнослужащего из Приморья к границе с Украиной, у его матери якобы случилась из-за этого истерика.

Как сообщили источники издания, женщина также переживала из-за частичной мобилизации, о чем рассказывала знакомым. В декабре 2022 года она начала вести себя замкнуто и якобы упоминала о том, что собирается искать сына.

Ранее сообщалось, что незадолго до побега сына на Украину женщина покинула территорию России. В январе 2023 года она взяла отпуск, из которого так и не вышла. Коллегам с производственного предприятия россиянка рассказала, что собирается к родственникам и во время поездки не сможет выйти на связь. Когда отпуск закончился, Кузьминова продлила его за свой счет. В мае она вышла из рабочего чата, а еще через некоторое время попросила родственников не искать ее.

9 августа Максим Кузьминов угнал из Курска вертолет Ми-8 и направился на Украину. О произошедшем стало известно только 5 сентября. Спустя месяц Главное разведывательное управление Минобороны Украины признало, что именно военная разведка убедила россиянина украсть воздушное судно.

Кроме того, 15 сентября появилась информация, что кроме Кузьминова на вертолете находились еще два члена экипажа — 28-летние выпускники Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина и Сызранского летного училища. Как утверждает Baza, родственникам военных об их судьбе после приземления вертолета не сообщили.