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01:32, 9 октября 2023Бывший СССР

В Киеве раскрыли новые подробности гибели экипажа угнанного на Украину Ми-8

Буданов: членов экипажа Ми-8 ликвидировали сотрудники военной разведки Украины
СюжетМинобороны:
Кирилл Буданов

Кирилл Буданов. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава Главного разведывательного управления (ГУР) Украины Кирилл Буданов в интервью украинскому изданию NV раскрыл новые подробности гибели членов экипажа угнанного военным летчиком Максимом Кузьминовым на Украину вертолетом Ми-8. Его слова приводит российский военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале.

Буданов подтвердил, что бортмеханик и штурман, которые находились в вертолете вместе Кузьминовым, не были участниками угона и до последнего не знали о его намерениях. Когда вертолет совершил посадку на аэродроме в Харьковской области, он попытался успокоить сослуживцев, а также сказал им, что посадочная площадка окружена бойцами ГУР Украины и что сопротивление бесполезно. Однако члены экипажа отказались сдаваться в плен силовикам Киева.

«Напарники пилота сначала разозлились, а потом испугались и попытались убежать. В результате обоих ликвидировали сотрудники военной разведки», — заявил Буданов.

Об угоне российского вертолета на Украину стало известно в начале сентября. По версии следствия, летчик Кузьминов мог решиться на преступление под влиянием матери. О своей причастности к угону также заявило Минобороны Украины. В отношении Кузьминова ФСБ России возбудило уголовное дело по статье о госизмене.

Помимо Кузьминова в вертолете находились еще два члена экипажа — бортмеханик и штурман. Как заявлял угонщик, по прибытии на территорию Украины его сослуживцы начали «агрессивно себя вести», и по ним открыли огонь. Глава ГУР Украины Кирилл Буданов подтвердил, что члены экипажа оказали сопротивление.

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    Марина Совина
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