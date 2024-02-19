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19:16, 19 февраля 2024Мир

Угнавший Ми-8 на Украину российский летчик расстрелян в Испании. С ним обещали разобраться российские военные

ГУР МО Украины подтвердило смерть летчика-перебежчика Максима Кузьминова

Кадр: Настоящее Время. Сюжеты / YouTube

В Испании расстрелян летчик Максим Кузьминов, угнавший российский военный вертолет Ми-8 для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информацию об этом подтвердил в комментарии «РБК-Украина» представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов.

По данным итальянского издания Il Corrispondente, убийство Кузьминова произошло в испанском городе Вильяхойоса в Аликанте 13 февраля. На теле Кузьминова обнаружили 12 пулевых ранений. Предположительно, в него сначала выстрелили, а затем его тело переехали на машине. В октябре 2023 года с летчиком-перебежчиком обещали разобраться российские военные.

Версии случившегося с Кузьминовым расходятся

Итальянское издание в качестве подтверждения своей информации ссылается на новость, которую опубликовала испанская газета ABC. Однако в материале испанского СМИ жертвой называется не 28-летний российский летчик, а 33-летний украинец.

Кадр: Настоящее Время. Сюжеты / YouTube

В остальном данные испанского и итальянского СМИ частично совпадают. По данным ABC, на теле погибшего было обнаружено как минимум шесть пулевых ранений. Также была найдена сгоревшая машина в соседнем городе Эль-Кампельо, куда мог скрыться предполагаемый убийца. Испанская газета пишет, что тело было найдено на пандусе гаража.

Официального подтверждения от испанской полиции пока что не поступало. Источник Il Corrispondente, по словам журналистов, работает в Гражданской гвардии Испании, однако предпочел не представлять свою должность и не называть имени.

Бойцы российского спецназа обещали, что Кузьминов не доживет до суда

В октябре прошлого года на телеканале «Россия 1» вышел репортаж, где представившиеся бойцами спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) бойцы рассказали, что летчик Кузьминов «не доживет до суда». За кадром журналист отмечает, что приказ о физическом устранении Максима Кузьминова «уже получен», а его исполнение — лишь «вопрос времени». Военнослужащие, в свою очередь, обещают покарать летчика-перебежчика.

Найдем человека и накажем по всей строгости закона нашего государства — за предательство, ну и за то, что предал своих братьев, братишек, с которыми служил непосредственно

неназванный российский военный

Однако в российских вооруженных силах нет разведывательного ведомства с аббревиатурой ГРУ. Отвечающее за разведку ведомство имело аббревиатуру ГРУ с перерывами с 1942 по 2010 год. Затем оно было переименовано в Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил.

Кадр: Настоящее Время. Сюжеты / YouTube

Президент России Владимир Путин предлагал вернуть ведомству название ГРУ в обращении по случаю столетия ведомства, однако это не было сделано. Название ГРУ используется для обозначения военной разведки неофициально.

Как Кузьминов угнал российский военный вертолет?

В сентябре 2023 года российским СМИ стало известно, что летчик Максим Кузьминов угнал военный вертолет Ми-8 из Курской области и переправился на нем на территорию Украины. Как утверждается, угон произошел в начале августа. Предложение угнать технику поступило Кузьминову от ГУР Минобороны Украины. Кроме Кузьминова, на борту были еще два члена экипажа, однако они были не в курсе запланированного угона.

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Когда вертолет совершил посадку на аэродроме в Харьковской области, Кузьминов попытался успокоить сослуживцев, а также сказал им, что посадочная площадка окружена бойцами ГУР Украины и сопротивление бесполезно. Однако члены экипажа отказались сдаваться в плен украинским силовикам. «В результате обоих ликвидировали сотрудники военной разведки», — констатировал начальник ГУР Украины Кирилл Буданов.

Максим Кузьминов служил в 319-м отдельном вертолетном полку армейской авиации, пункт дислокации которого находился в Приморском крае. В отношении Кузьминова ФСБ России возбудила уголовное дело по статье о госизмене.

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