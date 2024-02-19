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17:53, 19 февраля 2024Мир

Найден мертвым угнавший на Украину вертолет российский летчик

В Испании найден мертвым Максим Кузьминов, угнавший российский вертолет Ми-8

Фото: Maxym Marusenko / NurPhoto / Getty Images

В Испании, предположительно, найден мертвым летчик Максим Кузьминов, угнавший российский военный вертолет Ми-8 для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

По предварительным данным, тело 33-летнего военного было найдено на пандусе гаража с пулевыми ранениями. Кузьминов находился в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте. Источники в Гражданской гвардии Испании сообщали, что у россиянина в последнее время были проблемы с наркотиками и алкоголем.

«Иностранец вел себя неадекватно, часто кричал, вел пьяную болтовню и рассказывал много историй о своей прошлой и настоящей жизни», — цитирует агентство слова соседей Кузьминова в Испании.

В октябре 2023 года бойцы спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) бойцы рассказывали, что летчик Кузьминов «не доживет до суда». Журналист« России-1» тогда отмечал, что приказ о физическом устранении Максима Кузьминова «уже получен» военными, а его исполнение — лишь «вопрос времени».

В сентябре 2023 года стало известно, что Кузьминов угнал военный вертолет Ми-8 из Курской области и переправился на нем на территорию Украины. Как утверждается, угон произошел еще в начале августа. Предложение угнать технику поступило Кузьминову от Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

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