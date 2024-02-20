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12:46, 20 февраля 2024Россия

Кремль опроверг получение подтверждений о судьбе перебежчика Кузьминова

Песков: Кремль не получал сообщений по дипканалам о судьбе летчика Кузьминова
Начало событий в новости Найден мертвым угнавший на Украину вертолет российский летчик

Фото: Gavriil Grigorov / Reuters

Кремль не получал сообщений по дипломатическим каналам о летчике-перебежчике Максиме Кузьминове. Так на вопрос журналистов о получении подтверждений о судьбе угнавшего вертолет Ми-8 для Вооруженных сил Украины ответил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит «Интерфакс».

По словам Пескова, у него нет информации о таких сообщениях.

Кузьминов угнал вертолет Ми-8 из Курска и направился на территорию Украины в августе 2023 года. Спустя месяц Главное разведывательное управление Минобороны Украины признало, что именно военная разведка убедила россиянина украсть воздушное судно.

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В октябре 2022 года на российском телевидении выходил сюжет, в котором военнослужащие заявили, что Кузьминов «не доживет до суда». За кадром журналист заявлял, что приказ о физическом устранении Максима Кузьминова «уже получен», а его исполнение — лишь «вопрос времени». 19 февраля 2023 года стало известно, что перебежчика нашли в Испании без признаков жизни и с многочисленными пулевыми ранениями.

Ранее сообщения о судьбе Кузьминова прокомментировал глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

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