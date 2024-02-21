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23:45, 21 февраля 2024Россия

«Собаке собачья смерть». Медведев резко высказался об убийстве пилота-перебежчика Кузьминова. Что еще говорят в России?

Медведев резко высказался о гибели перебежчика Кузьминова: собаке собачья смерть
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев резко высказался об убийстве пилота-перебежчика Максима Кузьминова, угнавшего вертолет Ми-8 на территорию Украины. Сообщения о возможной смерти бывшего летчика Минобороны в Испании появились 19 февраля.

Собаке — собачья смерть

Дмитрий Медведевзампред Совбеза России

На уточняющий вопрос: «Неважно, из чьих рук?» политик ответил: «Я все сказал».

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О смерти Кузьминова высказалась сестра штурмана угнанного Ми-8

Марворид, сестра штурмана угнанного на Украину Ми-8 Хушбахта Турсунова, также прокомментировала сообщения о смерти летчика Максима Кузьминова, который осуществил перелет вместе с ни о чем не подозревавшими членами экипажа.

Рано или поздно так и должно было быть, потому что он прямо сто процентов несправедливо поступил по отношению к моему брату. Простить такие поступки невозможно

Марворидсестра штурмана Ми-8 Хушбахта Турсунова

Она добавила, что обсуждала гибель Кузьминова только с двоюродным братом, поскольку отцу слишком тяжело вспоминать смерть сына, которую семья связывает с действиями пилота-перебежчика. Тот сказал, что «никто просто так не оставил бы» летчика.

Ранее сообщения о смерти Кузьминова оценил отец техника Никиты Кирьянова, также находившегося на борту и убитого украинскими силовиками при отказе сдаться в плен. Мужчина усомнился в появившихся в СМИ публикациях и сказал, что будет ждать официальных сообщений от властей Испании, где, предположительно, находился Кузьминов.

Смерть Кузьминова прокомментировал глава СВР Нарышкин

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что пилот стал «моральным трупом» еще в тот момент, когда планировал побег.

В России принято: о покойнике или хорошо, или ничего. Этот предатель и преступник стал моральным трупом уже в тот момент, когда он планировал свое грязное и страшное преступление

Сергей Нарышкиндиректор СВР

В октябре 2023 года бойцы спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) рассказывали, что летчик «не доживет до суда». Журналист «России 1» тогда отмечал, что приказ о физическом устранении Максима Кузьминова уже получен военными, а его исполнение — лишь «вопрос времени».

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Что известно об угоне вертолета и предполагаемой гибели пилота Кузьминова?

В сентябре 2023 года Кузьминов угнал военный вертолет Ми-8 из Курской области и переправился на нем на территорию Украины. Предложение угнать технику поступило Кузьминову от Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Руководитель ведомства Кирилл Буданов подтвердил, что бортмеханик и штурман, которые находились на борту вместе с Кузьминовым, не были участниками угона и до последнего не знали о его намерениях. Когда вертолет совершил посадку на аэродроме в Харьковской области, члены экипажа отказались сдаваться украинским силовикам и были убиты.

В отношении Кузьминова ФСБ России возбудило уголовное дело по статье о госизмене.

19 февраля стало известно, что Кузьминов был найден мертвым в Испании. По предварительным данным, его тело с пулевыми ранениями обнаружили на пандусе гаража.

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил, что в городе Вильяхойоса в Испании расстреляли именно угнавшего Ми-8 Максима Кузьминова. В Гражданской гвардии и Министерстве иностранных дел Испании отказались подтвердить личность перебежчика.

Достоверной информации о личности застреленного в Испании пока нет. Агентство EFE сообщало, что у убитого был при себе фальшивый паспорт.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков уточнил, что Кремль не получал сообщений по дипломатическим каналам о гибели Кузьминова или о судьбе летчика-перебежчика.

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      Марина Совина
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