Медведев прокомментировал сообщения о судьбе угнавшего Ми-8 летчика

Медведев заявил, что угнавший Ми-8 летчик Кузьминов умер «собачьей смертью»

Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, на котором присутствовал корреспондент «Ленты.ру», прокомментировал сообщения о судьбе угнавшего в августе 2023 года вертолет Ми-8 летчика Максима Кузьминова. Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Собаке — собачья смерть», — заявил он.

Политик отказался развивать данную тему, подчеркнув, что данной фразой он сказал «все что хотел».

В августе 2023 года Кузьминов угнал на Украину вертолет Ми-8. В воздушном судне, кроме Кузьминова, в момент пересечения границы находились техник Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов. По словам главы ГУР Кирилла Буданова, пилот вылетел на Украину с двумя сопровождающими на борту, от которых затем пришлось избавиться, так как они не знали о краже Ми-8 и оказали сопротивление.

Ранее сообщения о смерти Кузьминова прокомментировал отец техника Кирьянова. Мужчина усомнился в появившихся в СМИ публикациях и сказал, что будет ждать официальных сообщений от властей Испании, где, предположительно, находился Кузьминов.