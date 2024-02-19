Отец члена экипажа Ми-8 отреагировал на сообщения о смерти Кузьминова

Отец техника угнанного на Украину Ми-8 усомнился в смерти Кузьминова

Сообщения о смерти летчика Максим Кузьминов, угнавшего российский вертолет Ми-8, нуждаются в дополнительном подтверждении. Об этом заявил RT отец Никиты Кирьянова, который был техником и служил в одном экипаже с Кузьминовым.

Мужчина признался, что не верит появившимся публикациям. «Хочу дождаться официального подтверждения от властей о ликвидации Кузьминова», — добавил он.

О предполагаемой смерти Кузьминова сообщили 19 февраля испанские СМИ.

О том, что Кузьминов угнал на Украину вертолет Ми-8, стало известно в сентябре 2023-го года. С предложением совершить угон к летчику обратились сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

В воздушном судне кроме Кузьминова в момент пересечения границы находились техник Никита Кирьянов и штурман Хушбат Турсунов. По словам главы ГУР Кирилла Буданова, пилот вылетел на Украину с двумя сопровождающими на борту, от которых затем пришлось избавиться, так как они не знали о краже Ми-8 и оказали сопротивление.