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12:43, 20 февраля 2024Россия

В Кремле прокомментировали сообщения об угнавшем Ми-8 летчике

Песков: у Кремля нет информации о судьбе угнавшего Ми-8 Кузьминова

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Кремль не располагает информацией о судьбе угнавшего вертолет Ми-8 на Украину Максима Кузьминова. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

Песков отметил, что ему ничего не известно о том, сообщалось ли о Кузьминове по дипломатическим каналам.

Сообщения о возможной смерти бывшего летчика Минобороны появились 19 февраля.

В августе 2023 года Кузьминов угнал на Украину вертолет Ми-8, на борту которого также находились техник Никита Кирьянов и штурман Хушбат Турсунов. На Украине подтвердили, что пилот вылетел на Украину с двумя сопровождающими на борту. В украинском Минобороны заявили, что от остальных членов экипажа пришлось избавиться, так как они не знали о краже Ми-8 и оказали сопротивление.

Ранее на новости о Кузьминове отреагировал отец техника Ми-8 Кирьянова. Мужчина заявил, что будет дожидаться официального подтверждения сообщений СМИ от испанских властей.

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      Алан Босиков
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