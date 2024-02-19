Украина подтвердила смерть угнавшего вертолет российского пилота

Представитель ГУР Юсов подтвердил, что в Испании нашли мертвым пилота Кузьминова

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов подтвердил, что в Испании нашли мертвым российского пилота Максима Кузьминова. Его слова приводит «Страна.ua».

«Можем подтвердить факт смерти», — сказал он.

О том, что в Испании найден мертвым Кузьминов, который угнал российский военный вертолет Ми-8 для Вооруженных сил Украины, стало известно 19 февраля. Тело 33-летнего мужчины нашли на пандусе гаража с пулевыми ранениями.

Источники в Гражданской гвардии Испании сообщали, что у россиянина в последнее время были проблемы с наркотиками и алкоголем.

Осенью 2023 года сообщалось, что Кузьминов угнал Ми-8 из Курской области и переправился на нем на территорию Украины. Предложение угнать технику поступило от украинского ГУР.

