У убитого в Испании пилота-перебежчика из России нашли поддельные документы

EFE: у убитого в Испании летчика Максима Кузьминова нашли фальшивые документы

У пилота Максима Кузьминова, убитого в испанском городе Вильяхойоса в Аликанте, обнаружили поддельные документы. Об этом сообщает агентство EFE.

Осведомленные с ходом расследования источники рассказали, что обнаруженный рядом с телом паспорт был выписан на 33-летнего гражданина Украины. Однако пилоту-перебежчику было лишь 28 лет.

Ранее EFE подтвердило, что убитым на парковке в Вильяхойосе оказался именно Кузьминов. Криминалисты обнаружили в его теле больше пяти огнестрельных ран.

Накануне отец Никиты Кирьянова, который был техником и служил в одном экипаже с Кузьминовым, отреагировал на сообщения о смерти пилота. Он заявил, что «хочет дождаться официального подтверждения от властей о его ликвидации».