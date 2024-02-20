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08:23, 20 февраля 2024Мир

У убитого в Испании пилота-перебежчика из России нашли поддельные документы

EFE: у убитого в Испании летчика Максима Кузьминова нашли фальшивые документы

Фото: Albert Gea / Reuters

У пилота Максима Кузьминова, убитого в испанском городе Вильяхойоса в Аликанте, обнаружили поддельные документы. Об этом сообщает агентство EFE.

Осведомленные с ходом расследования источники рассказали, что обнаруженный рядом с телом паспорт был выписан на 33-летнего гражданина Украины. Однако пилоту-перебежчику было лишь 28 лет.

Ранее EFE подтвердило, что убитым на парковке в Вильяхойосе оказался именно Кузьминов. Криминалисты обнаружили в его теле больше пяти огнестрельных ран.

Накануне отец Никиты Кирьянова, который был техником и служил в одном экипаже с Кузьминовым, отреагировал на сообщения о смерти пилота. Он заявил, что «хочет дождаться официального подтверждения от властей о его ликвидации».

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      Марина Совина
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