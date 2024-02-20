В Испании подтвердили гибель угнавшего Ми-8 российского летчика

Агентство EFE подтвердило, что летчик-перебежчик Кузьминов убит в Испании

Испанское информационное агентство EFE подтвердило, что российский летчик Максим Кузьминов, угнавший в 2023 году военный вертолет на Украину, был убит в испанском городе Вильяхойоса в Аликанте 13 февраля. Соотвествующая информация опубликована на сайте агентства.

В свою очередь, командование гражданской гвардии в Аликанте не подтвердило, что убит именно Кузьминов.