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21:10, 19 февраля 2024Мир

Власти Испании не подтвердили гибель перебежчика Кузьминова

Гражданская гвардия Испании не подтвердила гибель перебежчика Кузьминова

Фото: Nacho Doce / Reuters

Гражданская гвардия Испании не подтвердила смерть российского пилота Максима Кузьминова, угнавшего в 2023 году военный вертолет на Украину. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе правоохранительных органов королевства.

Власти уточнили, что у них нет подтверждения данной информации.

Ранее стало известно, что Кузьминов был найден мертвым в Испании. По предварительным данным, его тело с пулевыми ранениями обнаружили на пандусе гаража. При этом, по информации СМИ, в него выстрелили от пяти до 12 раз, а потом переехали на автомобиле.

В октябре 2023 года бойцы спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) рассказывали, что летчик Кузьминов «не доживет до суда». Представитель ГУР Украины Андрей Юсов уже подтвердил, тело принадлежало Кузьминову.

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      Марина Совина
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