Стало известно о возможной ошибке в идентификации расстрелянного в Испании

МВД Испании: при идентификации расстрелянного могла быть допущена ошибка

При идентификации личности расстрелянного в испанском городе Вильяхойоса в Аликанте, определенного как летчик Максим Кузьминов, известного за угон вертолета Ми-8 для Вооруженных сил Украины (ВСУ), возможно могла быть допущена ошибка. Об этом со ссылкой на источники в МВД Испании сообщает ТАСС.

«Во вторник на прошлой неделе в Вильяхойосе был найден мертвым человек с несколькими огнестрельными ранениями. В ходе проводимого расследования выяснилось, что личность этого человека могла быть фальшивой и речь может идти о другом человеке», — указал собеседник агентства.

В ведомстве также подчеркнули, что Гражданская гвардия Испании «продолжает проверять эти данные, но на данный момент не может предоставить дополнительную информацию».

Ранее сообщалось, что Кузьминов был расстрелян, и на его теле обнаружили 12 пулевых ранений. Предположительно, в него сначала выстрелили, а затем труп переехали на машине.

Максим Кузьминов служил в 319-м отдельном вертолетном полку армейской авиации, пункт дислокации которого находился в Приморском крае. В отношении Кузьминова ФСБ России возбудила уголовное дело по статье о госизмене.