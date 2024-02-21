Сестра штурмана Ми-8 резко высказалась о возможной смерти Кузьминова

Сестра штурмана Ми-8 Турсунова назвала легкой возможную смерть Кузьминова

Сестра штурмана угнанного на Украину Ми-8 Хушбахта Турсунова прокомментировала сообщения о смерти летчика Максима Кузьминова, который осуществил перелет вместе с ничего не подозревавшими членами экипажа. Комментарий женщины приводит RT.

По ее словам, Кузьминов принял слишком легкую смерть за совершенное им предательство. Она добавила, что летчик рано или поздно должен был понести наказание на свой поступок. «Все равно его никто просто так не оставил бы», — пояснила собеседница издания.

О предполагаемой смерти Кузьминова сообщили 19 февраля испанские СМИ.

В августе 2023 года Кузьминов угнал на Украину вертолет Ми-8. В воздушном судне кроме Кузьминова в момент пересечения границы находились техник Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов. По словам главы ГУР Кирилла Буданова, пилот вылетел на Украину с двумя сопровождающими на борту, от которых затем пришлось избавиться, так как они не знали о краже Ми-8 и оказали сопротивление.

Ранее сообщения о смерти Кузьминова прокомментировал отец техника Кирьянова. Мужчина усомнился в появившихся в СМИ публикациях и сказал, что будет ждать официальных сообщений от властей Испании, где, предположительно, находился Кузьминов.