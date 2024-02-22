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14:57, 22 февраля 2024Мир

В Испании сообщили о въезде пилота-перебежчика в страну по поддельным документам

El Periódico: перебежчик Кузьминов въехал в Испанию по поддельным документам

Кадр: Volodymyr Zolkin / YouTube

Угнавший на Украину вертолет Ми-8 российский пилот-перебежчик Максим Кузьминов въехал в Испанию по поддельным украинским документам. Об этом сообщает El Periódico.

«Бывший российский военный летчик Максим Кузьминов, застреленный в Вильяхойосе 13-го числа, въехал в Испанию в октябре прошлого года по паспорту с вымышленным именем, предположительно, предоставленным ему украинскими властями. В Испании он выдал себя за Игоря Шевченко», — пишет издание.

Поддельное удостоверение личности содержит информацию о родившемся в 1990 году 33-летнем жителе Донецка. Это на пять лет больше, чем было бежавшему на Украину Кузьминову.

Ранее было опубликовано фото соответствующего паспорта гражданина Украины. По имеющимся данным, реальный Шевченко состоял в ополчении Донецкой народной республики, его не стало в 2014 году.

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      Лина Пивоварова
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